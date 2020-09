Kürzlich erst hat die Staatsanwaltschaft den Ermittlern in der Spesen-Affäre ermöglicht, Einblick in die Konten von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache zu nehmen. Der Verdacht: Der Ex-FPÖ-Chef soll sich von seiner ehemaligen Partei auch private Ausgaben finanziert haben lassen. Nun kommen weitere belastende Aussagen des Ex-Bodyguards von Strache ans Licht: In einem Gespräch habe er Strache darauf hingewiesen, „dass viele Belege einfach nicht in der Parteibuchhaltung zu akzeptieren sind“, heißt es im Einvernahmeprotokoll des Anlassberichts zur Spesen-Affäre. „Strache hat das vollkommen negiert“, beschreibt er den Ermittlern dessen Reaktion darauf.