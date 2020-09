In der Nacht auf Donnerstag wurde ein Einbruch in die Räumlichkeiten eines Lagerhauses in Saalfelden gemeldet. Zwei bisher unbekannte Täter sind über ein Fenster in den Bürotrakt eingestiegen und nach erfolgter Durchsuchung offensichtlich nach Geld weiter in das Gebäude vorgedrungen, bis sie zur Wohnungstür des Anzeigers im ersten Stock gelangten.