Ein zunächst unbekannter Täter steckte am Abend des 23. September im Bahnhofsgebäude in Schwanenstadt die Toilettenpapierspender in den beiden WC-Räumen in Brand. Aufgrund intensiver Ermittlungen und Befragungen konnte rasch ein 29-Jähriger aus Wels als Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Während der Befragung verstrickte sich der Mann immer mehr in Widersprüche, bis er schlussendlich die Tat gestand.