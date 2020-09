Es ist gerade einmal einen Monat her, dass ein Verkehrsunfall eine Familie in Weißenstein zerstörte: Ein 30-Jähriger starb und hinterließ seine Frau und zwei kleine Kinder. Nach der Gemeinde, die ein Spendenkonto eingerichtet hat, wird am Freitag am Marktplatz ein Benefizkonzert veranstaltet. Mit vielen Stars!