Die eine Hälfte der gesamten Netto-Einnahmen aus der Hundeabgabe wird als Subvention dem Linzer Tierheim gewährt, die andere Hälfte soll den Hunden wieder zu Gute kommen. 2019 hat man 380.000 Euro eingenommen. „Das Geld wäre also vorhanden, aber es fehlt einfach am Umsetzungswillen des zuständigen Referenten, er macht zu wenig für Hunde“, schießt FP-Stadtrat Michael Raml einen zynischen „Giftpfeil“ in Richtung Bernhard Baiers.