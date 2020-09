Weil die Justiz im US-Bundesstaat Kentucky die Entscheidung gefällt hat, keine Polizisten für den Tod der schwarzen Amerikanerin Breonna Taylor zur Rechenschaft zu ziehen, sind in Louisville und anderen US-Städten am Mittwochabend Ortszeit erneut Tausende Menschen aus Protest auf die Straße gegangen. Bei der heftigen Demonstration gegen Polizeigewalt und Rassismus wurden zwei Polizisten angeschossen. Die Beamten sind laut Angaben der Exekutive nicht in Lebensgefahr, ein Verdächtiger befindet sich in Haft.