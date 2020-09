Die Corona-Krise macht die Suche nach einem Betreiber für den Ortschef nicht gerade leichter. Seit Jahren fehlt es im Ortszentrum der Pongauer Gemeinde an einem Wirtshaus, „wo die Leut einfach gemütlich zusammenkommen können“, betont der Bürgermeister. Stock sieht in dem großen, leer stehenden Gebäude nicht nur eine Chance, einen Treffpunkt für die Einheimischen zu schaffen, er denkt auch an das wirtschaftliche Potenzial. „Viele Tagesgäste, die die Werfener Eisriesenwelt besuchen oder einfach eine Radtour machen, übernachten nicht bei uns, sondern in Bischofshofen oder Golling“, so der Ortschef. Mit zusätzlichen Wohnmöglichkeiten möchte er die Touristen länger im Ort behalten.