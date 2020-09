Das Gedränge in den Gängen und die Tokio-U-Bahn-Atmosphäre im Buffet wären in Covid-Zeiten ohnehin unzulässig – nun gab die Stiftung Mozarteum das Startsignal fürs „Missing Link‘‘, den Neubau zwischen Großem Saal und Zentralgebäude. „1914 wurde der Komplex nach Grundsteinlegung von Lilli Lehmann und Erzherzog Eugen eröffnet‘‘, erklärte Historiker&Kuratoriumschef Erich Marx. Bis zuletzt hat sich bewahrheitet, dass Provisorien hierzulande besonders lange halten. Fertig wird, was man schon oft diskutierte, aber erst 2016 in konkrete Planungsphasen kam, dann im Sommer 2022. „Ein besonderer Moment in ereignisreichen und auch ereignisarmen Zeiten‘‘, meinte Stiftungspräsident Johannes Honsig-Erlenburg bei der gestrigen Präsentation eines Projektes, das nach vielen Debatten alle Hürden nahm. „Der erste Baukran ist schon vor gefahren‘‘, vermeldete Finanzchef Tobias Debuch. Was in der 2015 aufgelegten Buch-Doku „Das erste Haus für Mozart‘‘ noch als gläserne Phantasien des Präsidenten firmiert, nimmt nun konkrete Gestalt an. „Inklusive einem zeitgemäßen Energiekonzept, das viele Glas ist schon eine Herausforderung‘, vermittelt Debuch Einblick in die Problematik.