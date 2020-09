Der Kampf ist eröffnet! Rund drei Wochen vor dem Weltcup-Saisonstart in Sölden heizt der Schweizer Ski-Präsident Urs Lehmann das Duell mit dem ÖSV an. In einem Interview mit dem „Blick“ sagt er: „Diesen Zweikampf soll man zelebrieren.“ Kappen mit der Aufschrift „Nr. 1 Ski-Nation“ haben die Schweizer nach dem Gewinn des Nationencups in der letzten Saison schon produzieren lassen.