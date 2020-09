Wurde vom Philosophen Sartre entdeckt

Entdeckt hat sie der französische Philosoph und Existenzialist Jean-Paul Sartre in einer Kellerbar in Saint-Germain-des-Pres, dem Intellektuellen-Viertel par excellence in Paris in den 1950er-Jahren. Durch ihn wurde sie auch in die künstlerisch-intellektuelle Elite der damaligen Zeit eingeführt. So wie sie kleidete sich Greco schwarz. Blasses Gesicht, schwarze Haare und schwarze Kleider: Diesem Stil blieb sie dann ihr ganzes Leben lang treu. Die Muse von Saint-Germain-des-Pres und Lady in Black wurde die zierliche Diva deshalb auch gerne genannt.