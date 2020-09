Das niederländische Fußball-Nationalmannschaft wird künftig von Frank de Boer betreut. Der frühere Weltklasse-Verteidiger tritt die Nachfolge von Ronald Koeman an, wie der niederländische Verband (KNVB) am Mittwoch mitteilte. Der 50-jährige De Boer hat sich mit dem KNVB demnach auf einen für zwei Jahre gültigen Vertrag geeinigt. Die Niederlande treffen bei der EM-Endrunde im kommenden Jahr in der Gruppe auch auf Österreich.