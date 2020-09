In der Cafè-Konditorei Hahn am Unteren Platz gibt es die feinen Schokoladenstücke bereits seit einiger Zeit. Der Betrieb wird nämlich von Claudia Röck und ihrem Mann Fabian geführt. Fabian Röck: „Die Pralinen meiner Frau sind im Geschäft immer schon sehr beliebt.

Während der Corona-Zwangspause entstand die Idee für den Online-Shop.“ Dafür wurde extra in einen neuen Produktionsraum investiert. Die 18 Sorten gibt’s in Schachteln abgefüllt oder individuell zusammengestellt. Sogar einen Adventkalender wird es geben.