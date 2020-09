An der Uni Begeisterung erzeugen

Johannes Steinhart, Vizepräsident der Bundesärztekammer, beurteilt die (österreichweite) Lage so: „Das ist der Preis für die gesundheitspolitischen Versäumnisse der Vergangenheit, den die Bevölkerung zu bezahlen hat.“ Peter Niedermoser, Präsident der OÖ. Ärztekammer, blickt lieber nach vorne, als zurück in die „verschüttete Milch“: „Es muss uns gelingen, noch mehr junge angehende Ärzte für die Allgemeinmedizin zu gewinnen, ja sie dafür zu begeistern. Das muss schon an der Uni beginnen.“