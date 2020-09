An zwei Stellen war das Feuer ausgebrochen - Brandstiftung! Jetzt untersucht die Kripo, wer in der Nacht zum Mittwoch das Feuer im Self-Check-in-Hotel am Linzer Graben gelegt hatte. Das Polizisten-Duo Armin Lumpelegger (36) und Jürgen Ruckendorfer (41) rettete den schwer verletzten deutschen Gast, der in Lebensgefahr schwebt.