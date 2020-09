Denn der Journalist hat eine außergewöhnliche Bitte, es ist der letzte Wunsch seines sterbenden Vaters: „Als er sehr krank war, bat er mich, falls ich Sie jemals treffen sollte, ein Foto mit Ihnen zu machen“, so der Reporter. „Denn er hat mich aufgezogen, damit ich so werde wie Sie. Er hatte großen Respekt vor Ihnen. Wenn Sie mir also erlauben, ein Foto mit Ihnen zu machen, werde ich es einrahmen und an sein Grab stellen.“ Mourinho ist gerührt, will der Bitte natürlich nachkommen. Aber der Reporter will nicht aufdringlich sein, fragt höflich: „Könnten wir das machen, sollte das Spiel für Sie gut laufen, würden Sie mir das bitte erlauben.“