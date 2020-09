Nicht nur bei Festen im Freien, sondern auch bei Feiern im Kreis der Verwandtschaft breitet sich das Virus aus. Just in der Woche, in der die neuen Regeln der Bundesregierung in Kraft getreten sind, gehen die Zahlen im östlichsten Bundesland deutlich nach oben. Aktuell sind insgesamt 141 Menschen im Burgenland erkrankt, es fehlt also nicht mehr viel auf den Höchststand von rund 180.