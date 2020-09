„Es wäre ein richtig großer Dämpfer“, sagt der steirische Gastronomie-Obmann Klaus Friedl zur „Krone“. Derzeit dürfen Lokale ja bis 1 Uhr offen halten. Ein Beispiel: Fußballspiele am Abend enden in der Regel nach 22 Uhr. Gäste könnten sie also nicht fertigschauen und würden wohl gleich zu Hause bleiben.