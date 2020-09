Dort tischte der 38-Jährige Geschichten auf, die den Brüdern Grimm zur Ehre gereichten und die Nerven des Schöffensenats stark strapazierten, nachdem er bereits bei der Polizei dreimal seine Aussage geändert hatte: „Ich dachte, die Leute durften sich frei in der EU bewegen. Nein, an der Grenze wollte mich niemand aufhalten oder kontrollieren. Von der Flüchtlingskrise weiß ich nichts“, waren einige der „Gustostückerln“, die das Gericht nicht zu beeindrucken vermochten. Am Ende setzte es – nicht rechtskräftig – 19 Monate Haft.