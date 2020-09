Manche Menschen bekommen ja nach wie vor Schnappatmung, wenn man die Wörter Schweden und Corona in einem Atemzug nennt. Mittlerweile stellt sich jedoch heraus, dass das skandinavische Land in der Pandemie-Bekämpfung offensichtlich vieles richtig gemacht hat. Kein Shutdown der Wirtschaft, kein Schließen der Schulen, keine Zwangsmaßnahmen. Heute geben die aktuell niedrigen Zahlen an Erkrankten und Hospitalisierten der Politik des Sonderweges recht. Heute gibt es sogar schon Wissenschaftler, die den Schweden eine Herdenimmunität bescheinigen. Heute weiß man, dass sich dieser Weg - allen internationalen Kritikern zum Trotz - auch wirtschaftlich enorm gelohnt hat.