Gernot Blümel, ÖVP

Ich bin in Wien auf die Welt gekommen, in Niederösterreich aufgewachsen und nach dem Bundesheer zum Studieren nach Wien gezogen. In Wien habe ich beim Gürtel an der U6, beim Praterstern oder auch am Schwedenplatz gewohnt. Mittlerweile bin ich im 3. Bezirk heimisch geworden. Ich schätze dort vor allem die Nähe zum Wasser. Vor 15 Jahren gab es eine JVP-Kampagne zur Belebung des Donaukanals. Das war der Beginn der Donaukanal-Nutzung. Ähnlich wie dort damals schaut es heute am Handelskai aus. Daher möchte ich am Handelskai den Fokus auf Stadtentwicklung setzen, das würde sich für die Stadt Wien massiv auszahlen. Dort könnte man Hochhäuser bauen, Überplattungen und eine Kulturszene direkt am Wasser errichten.