Drei aktive Corona-Fälle zählte der Lungau am Mittwoch. Dennoch gilt ab Freitag auch im Gau mit der geringsten Bevölkerungsdichte die frühere Sperrstunde ab 22 Uhr. Anders als in der Bundeshauptstadt Wien, wo zuletzt 4400 aktive Fälle gezählt wurden. Eine faire Maßnahme? „Es macht schon Sinn, dass die Sperrstundenregelung im gesamten Bundesland gilt. Ansonsten würden die Leute hin und her pendeln. Es geht auch um die bevorstehende Wintersaison“, akzeptiert der Obmann des Lungauer Regionalverbandes, Manfred Sampl (ÖVP) die Maßnahme. Einige Wirte im ganzen Bundesland reagieren hingegen mit Unverständnis. Sie sehen sich als Sündenbock und „Buhmann der Nation“.