Anfrage an zuständige Landesrätin

Trotz allem durfte sie an der FH Joanneum lehren. Das kann die steirische FPÖ gar nicht nachvollziehen: „Es ist nicht auszuschließen, dass diese Dame ihre politischen und fundamentalistischen Ansichten unter den Studierenden verbreitet. Hier muss die zuständige Wissenschaftslandesrätin einschreiten“, ist Wissenschaftssprecher Stefan Hermann erzürnt und richtet eine schriftliche Anfrage an Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl. Unter anderem fragt er, „warum derartige Fundamentalisten an der FH unterrichten dürfen“.