Begleiten Sie uns auf einen Spaziergang zu den Wirkungsstätten Beethovens in der Wiener Innenstadt. Diesen Podcast können Sie wie einen Audioguide im Museum verwenden - Kopfhörer auf und begleitet von „Austrian Guide“ Katharina Trost und einigen Musikbeispielen durch die Stadt wandeln. Die Führung dauert ca. 40 Minuten. Viel Vergnügen bei dieser musikalischen Spurensuche. Hörbeispiele entnommen dem Album „The Very Best of Beethoven“.