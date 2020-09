Einstellung hat sich geändert

„Zwischen der Bevölkerung in den Umlandgemeinden und aus dem Rest Tirols gibt es hier keine gravierenden Unterschiede“, betont Berger. Was sich seit 1995 in den Gemeinden am stärksten geändert hat, ist die Einstellung gegenüber dem Nationalpark. „Bei der ersten Befragung waren nur 27% sehr positiv eingestellt, 2019 waren es 71%.“ Für Berger ein Beweis, dass die Schutzgebietsbetreuung „Früchte trägt“.