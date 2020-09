Begrüßt werden Sie zu diesem besonderen Kurzurlaub ganz im Zeichen des Weins auf dem Winzerhof Küssler in bester Lage und mit langer Tradition. Bereits 1735 wurde der Weinkeller erbaut, in dem noch heute die mit den Trauben von umliegenden Feldern hergestellten Weine lagern. Inmitten von March-Auen und weitläufigen Weinbergen bieten sich Ihnen vor diesem Hintergrund die perfekten Bedingungen, um ganz in die Welt des Weins einzutauchen. Unterstützt wird dieser Umstand natürlich auch durch die besondere Übernachtungsmöglichkeit. Bei der Übernachtung in der Weinfass-Suite schlafen Sie in Ihrem eigenen „Fass“, das aus einer ehemaligen Scheune errichtet wurde und von außen wie ein überdimensionales Weinfass aussieht. Doch damit nicht genug: Kaum haben Sie Ihr „Schlaffass“ betreten, stoßen Sie im Inneren auch schon auf ein weiteres Fass, indem sich Ihr romantisches Bett befindet. Nichts ist schöner als das. Natürlich müssen Sie auf den gewohnten Komfort nicht verzichten - selbstverständlich befindet sich in Ihrer Suite auch ein eigenes WC, eine Komfortdusche - sowie eine gemütliche Sitzecke- ein Fernseher ... alles da.