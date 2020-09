Am vergangenen Samstag wurden die Eltern einer Volksschulklasse in Wien-Leopoldstadt über einen positiven Covid-19-Fall unter den Schülern einer 4. Klasse informiert. Wie dem Schreiben zu entnehmen war (siehe unten), endete die für zehn Tage angeordnete Quarantäne aber bereits wieder am Dienstag. Also kehrten die Schüler am Dienstag brav in ihre Klasse zurück. Am selben Tag wiederum folgte der nächste Brief: Erneut sei ein Kind positiv getestet worden - und schon traten die Mädchen und Buben wieder den „Corona-Hausarrest“ an, diesmal bis 27. September.