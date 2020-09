Eine weitere Kündigungswelle in einem Großunternehmen in Österreichs Wirtschaft: Wie am Mittwoch bekannt wurde, melden die Casinos Austria 600 Mitarbeiter zur Kündigung an. Casinos-Sprecher Patrick Minar bestätigte, dass die Angestellten beim Frühwarnsystem des AMS angemeldet wurden. Er betonte allerdings, dass es „am Ende deutlich weniger sein werden“.