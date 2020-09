„Warst du bei der Kinderklangwolke?“, wurde der Mühlviertler Volksschüler am ersten Schultag von seinen Klassenkollegen gefragt. Auch seine Lehrerin glaubte, David in der Zeitung erkannt zu haben. Und auch viele Freunde und Bekannte der Familie haben das Foto von Davids Doppelgänger in der „Krone“ gesehen und waren überzeugt, dass darauf David mit einer aufblasbaren Gitarre zu sehen ist. Der Achtjährige war aber (leider), als das Foto aufgenommen wurde, nicht im Linzer Donaupark.