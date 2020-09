Die Veranstalter gaben am Mittwoch die Absage des Rennens bekannt. Die 40. Auflage wird nun am 31. Dezember 2021 in Szene gehen. „Zuletzt ist klar geworden, dass die Entwicklung nicht mehr planbar und kalkulierbar ist. Es sind einfach zu viele Fragezeichen aufgetaucht“, begründete Organisator Hubert Lang die Absage.