„Corona begleitet uns noch länger“

So müssen Spieler und Betreuer schon seit längerem mit Masken bis zur Kabine gehen. „Manager Christian Haas will kein unnötiges Risiko“, betont Trainer Heimo Pfeifenberger, der einen „professionellen Umgang“ mit der Corona-Krise einfordert. „Weil uns das länger begleitet.“ So wurde seine Truppe zuletzt auf Vereinskosten getestet, nachdem sechs Grödig-Spieler (drei mit Bezug zur „Ersten“) aus dem Umfeld des Clusters in der Bullen-Akademie in Quarantäne mussten. Alle waren negativ. Aufregung aber auch diese Woche: Ein 1b-Kicker, als Verdachtsfall eingestuft, musste zum Test.