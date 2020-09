Was für eine Galavorstellung: Der LASK hat die 1. Hürde auf dem Weg in die Europa League mit Bravour hinter sich gebracht! Die Linzer bezwangen den chancenlosen slowakischen Tabellenführer Dunajska Streda in der 3. Qualifikationsrunde am Donnerstag nach einem Torfestival daheim mit 7:0 (2:0) und feierten damit ihren höchsten Sieg im Europacup überhaupt. Im Play-off um den Aufstieg in die lukrative Gruppenphase trifft der LASK nun am kommenden Donnerstag auf Sporting Lissabon.