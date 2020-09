Mauthner Kriegesheimkehrer haben im Jahr 1950 das hölzerne Gipfelkreuz durch ein weithin sichtbares ersetzt. Als Dankeschön, dass sie die schrecklichen Gräuel des Krieges überlebt haben. „Erbaut wurde das fünf Meter hohe Kreuz vor Ort in der Schmiede von Mitinitiator Leopold Durchner senior“, so der Mauthner Sepp Lederer zur „Bergkrone“: „Ins Metall des mächtigen Kreuzes sind die Namen sämtlicher Mauthner eingeschlagen, die in den beiden Weltkriegen ihr Leben verloren haben.“