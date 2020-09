Raumfahrer waren nicht in Gefahr

Die Mannschaft habe sich in das russische Segment der ISS für alle Fälle in Sicherheit gebracht. Die drei Raumfahrer seien aber zu keiner Zeit in Gefahr gewesen. Sie hätten kurz nach dem erfolgreichen Manöver ihre reguläre Arbeit wieder aufgenommen. Anfang Oktober soll die ISS ihre Position wieder anpassen, hieß es aus Moskau.