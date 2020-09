Zum überhaupt ersten Mal sind in Salzburg Risse durch einen Goldschakal mittels DNA-Analyse bestätigt worden. Das eng mit dem Wolf verwandte Tier riss am 7. September in Göriach zwei Lämmer. Der Beutegreifer komme aus dem Osten Österreichs, dürfte aber für die Landwirtschaft kein Problem sein, meint Wolfsbeauftragter Hubert Stock.