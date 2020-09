Pioniersarbeit in der Integration

Alsalame ist einer von 14 „SteirerInnen mit Migrationsgeschichte“, die in der gleichnamigen Ausstellung porträtiert werden. Grund für diese Ausstellung ist der 10. Jahrestag der Gründung eines eigenen Integrations-Ressorts in der Steiermark - als erstes österreichisches Bundesland leistete man damit Pioniersarbeit .„Vielfalt und Buntheit, Respekt und Zusammenhalt sind für alle Menschen in der Steiermark wichtig“, so die Landesrätin. „Natürlich bestreite ich nicht, dass es auch schwierige Aspekte und intensive Debatten gibt, aber ihnen müssen wir uns genauso stellen.“