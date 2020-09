Aus stationärer Behandlung entlassen

Nawalny ist am Dienstag - einen Monat nach seiner Einlieferung (Bild oben) in die Berliner Charité-Klinik - aus der stationären Behandlung entlassen worden. Der Gesundheitszustand des 44-Jährigen habe sich „so weit gebessert, dass die akutmedizinische Behandlung beendet werden konnte“, teilte das Universitätskrankenhaus am Mittwoch mit.