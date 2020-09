Für zehn Kommunen gab es Einsprüche, kürzlich stand fest, dass in fünf neu gewählt werden muss. Das Datum ist so gut wie fixiert: Heute wird in der Regierung beschlossen, dass die Bewohner der Bezirkshauptstadt Leibnitz, von St. Andrä-Höch, Wildon (alle Bezirk Leibnitz), Ilz (Hartberg-Fürstenfeld) und Mortantsch (Weiz) am 15. November den Urnengang antreten müssen.