Erst wenige Tage vor der ersten 4000-Euro-Überweisung war der 63-Jährige nach einem Schlaganfall ins Heim gekommen. „Es ist vollkommen unplausibel, dass er nach so kurzer Zeit einer Person, die er noch kaum kennt, ein Darlehen gewährt“, sagt Staatsanwältin Elisabeth Gasser. Sie habe keinen Zweifel an der Schuld. Gerade in einem Bereich, wo man sich um Hilfsbedürftige kümmert, sei so ein Verhalten nicht tolerierbar