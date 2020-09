2 Nächte für 2 Personen inklusive Frühstücksbuffet im Tillga Glück - Suites & Apartments gewinnen

Unser erweitertes Hotel liegt am westlichen Dorfrand von Obertilliach. Sehr zentral, jedoch in ruhiger Lage mit herrlichem Blick ins Tal und auf die umliegenden Berge. Im Winter befinden sich direkt neben unserem Hotel der Schilift und die Schischule. Das Tillga Glück ist der idealer Urlaubsort um Glücksmomente authentisch und in intakter Natur zu erleben. Vom Zurückziehen in intakter Natur bis zum Erleben einer Vielzahl von Aktivitäten z.B. Skilift, Langlaufloipe, Wanderwege, Bergseen direkt am Hotel. Im Tillga Glück findet jeder seine Glücksmomente.