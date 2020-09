Dietmar Tunkel, der neue Leiter des Tourismus Burgenland, war einer von 40 Gästen bei der Geburtstagsfeier eines Freundes Freitagabend in Grafenschachen. Die meiste Zeit verbrachte die Festgesellschaft mit dem nötigen Abstand im Freien. Ein Besucher hatte aber bereits bei der Party über Halsweh geklagt, seine Schmerzen stellten sich am Montag als Viruserkrankung heraus. Nachdem das nahe Umfeld über den Fall informiert worden war, ließ sich auch Tunkel umgehend testen. Auf Nachfrage der „Krone“ bestätigte er, infiziert zu sein – jedoch frei von jeglichen Symptomen. Der Tourismuschef fühlt sich kerngesund. Bis 3. Oktober muss er aber in häuslicher Quarantäne bleiben. Offizielle Termine lassen sich derzeit notgedrungen nur per Handy aus dem Homeoffice erledigen.