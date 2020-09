Für viele seiner Landsleute hat sich der britische Premierminister Boris Johnson in einer Fernsehansprache zur Corona-Lage wohl nicht ganz verständlich ausgedrückt. Das Sprichwort „A stitch in time saves nine“ mussten etliche Zuschauer google: Zur Sendezeit um kurz nach 20 Uhr schnellten die Suchanfragen am Dienstagabend in Großbritannien aus dem Nichts in die Höhe, wie aus der Google-Trends-Statistik abzulesen ist.