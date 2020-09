Im Jahr 2017 feierte das bekannte Wirtshaus an der Aigner Straße die Neueröffnung. Der Geschäftsführer wollte an alte Zeiten anknüpfen und tätigte hohe Investitionen, laufend standen auch Reparatur-, Instandhaltungs- und Sanierungskosten an, heißt es von den Gläubigerschutzverbänden. Letztlich führte dies zu einer finanziellen Schieflage, die Verluste überstiegen die Gewinne. Auch die Übernahme des Restaurants im Justizgebäude sowie des Buffets im Salzburger Finanzamt konnten nicht zur Verbesserung der Situation beitragen.