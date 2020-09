Ausrüstung für städtische Spitäler in weiterem Depot

„Wir sind seither in der Lage, sämtliche Einrichtungen der kritischen Infrastruktur in Wien und auch für das Bundesland Burgenland mitzuversorgen.“ Gemeint sind damit unter anderem stationäre und mobile Pflege, Einrichtungen im Sozialbereich, Rettungsdienste, Ärzte, Bildungseinrichtung usw. Die Ausrüstung für die städtischen Spitäler ist übrigens ausgelagert - und in einem zweiten Depot zu finden. „Wir sind gut gerüstet und erwarten ständig neue Lieferungen“, versicherte Hacker. Platz dafür gibt es jedenfalls noch in der mehrere Tausend Quadratmeter großen Lagerhalle, wie sich beim Rundgang zeigte.