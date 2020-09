Zur Verhandlung waren am Mittwoch nicht nur die Mütter der Toten gekommen, auch viele frühere Freunde und Freundinnen saßen im Gerichtssaal. Den Hinterbliebenen hat der Angeklagte bereits Briefe geschrieben, die Mutter der 15-Jährigen wolle sich mit ihm treffen, von der anderen Familie habe er bisher keine Antwort erhalten, sagte er. „Es gibt keine Entschuldigung für das, was bisher schon geschehen ist“, meinte er am Anfang der Verhandlung mit kaum hörbarer Stimme wohl auch zu ihnen. Es war nicht das erste Mal, dass er sich an jenem Apriltag nach zu viel Alkohol hinter das Steuer gesetzt hat. Sein Probeführerschein wurde daher schon verlängert.