Der frühere Verkehrspolizist Torop hat nach eigenen Worten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine „Erweckung“ erlebt. 1991 gründete er eine Sekte namens Kirche des Letzten Testaments. Sie hat Tausende Anhänger, die in abgelegenen Siedlungen in Sibirien leben. 1995 gründeten Anhänger der Sekte die Siedlung „Stadt der Sonne“ in der sibirischen Region Kuraga.