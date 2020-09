„Das Tempo ist schon eine Herausforderung“

In der Halle wird bereits Aufstellung genommen. Alle Achtung rechts im Saal, die Kapelle links. Komponist Reinhard Summerer hatte binnen weniger Tage den Sommerhit „Marie“ eigens für die Thaler Kapelle arrangiert. Kapellmeister Franz Wagner („Das Tempo ist schon eine Herausforderung“) lässt die Instrumente stimmen, die Anspannung, aber auch die Vorfreude auf diese Challenge ist den 33 Musikern (Sara, die Jüngste, ist zwölf Jahre alt), in den Gesichtern anzusehen. Anfangs klingt noch alles normal – Blasmusik eben. Und dann geht die Post ab. „Ich will nur, dass du tanzt zu diesem Lied. Ich will nur, dass du glücklich bist, Marie“. Gänsehautfeeling ist angesagt, wenn alle Musiker gleichzeitig den Saal beben lassen.