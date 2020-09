In Eisenstadt hat am Mittwochvormittag an einem unbeschrankten Bahnübergang ein Zug einen Pkw gerammt. Für die Lenkerin (73) des Wagens aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung kam jede Hilfe zu spät, sie starb an der Unfallstelle. Ihr 79-jähriger Mann, der sich als Beifahrer im Auto befand, erlitt schwere Verletzungen. Er verstarb wenig später im Krankenhaus. Die Menschen im Zug blieben unverletzt. Der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) wetterte nach dem Drama: „Wie lange will die ÖBB hier noch zusehen?“ Der Stadtchef verlieh zudem seiner Forderung nach der Errichtung einer Schrankenanlage an der „lebensgefährlichen“ Stelle Nachdruck.