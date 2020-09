„ÖVP will im Wählerteich der FPÖ fischen“

Hebein attackierte bei der Plakatpräsentation einmal mehr die ÖVP wegen deren ablehnender Haltung bezüglich der Aufnahme von Flüchtlingskindern aus griechischen Lagern. Damit wolle man im Wählerteich der FPÖ fischen. „Ich hoffe, dass die Wienerinnen und Wiener am 11. Oktober dieser Politik eine klare Absage erteilen.“ Ihr Ziel ist der zweite Platz hinter der SPÖ. Derzeit liegt die ÖVP in Umfragen noch vor den Grünen.