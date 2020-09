Nach sechs Jahren verlässt Sebastian Vettel Ferrari zu Saisonende, in der kommenden Saison geht er für Aston Martin an den Start. Aston Martin kehrt als Werksteam in die Formel 1 zurück. Der britische Sportwagenhersteller übernimmt Racing Point. Einige sehen nun Parallelen zu der Karriere von Rekordweltmeister Michael Schumacher, der wie sein Landsmann Weltmeister wurde, für Ferrari fuhr und dann für ein neues Team (ab 2010 für Mercedes).