Wurm erzürnt: „Werde mich bei der AUA beschweren“

„Ich bin quasi in der Maschine verhaftet worden. Die Polizisten waren aber sehr korrekt. Es gab jedenfalls keinen Grund, das so eskalieren zu lassen. Weder habe ich meine Stimme gehoben, noch bin ich aufgestanden. Ich werde mich bei der AUA beschweren. Denn das war kein Flug mit einer Billig-Airline oder eine Landung in Nordkorea, wo man vielleicht so etwas erwartet“, so Peter Wurm.